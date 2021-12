Acidente deixa trânsito lento na BR-381, entre BH e Sabará

Trecho onde o acidente ocorreu, de acordo com a PRF (foto: Reprodução da internet/Google Maps)



Motoristas que passaram pela BR-381, entre Belo Horizonte e Sabará, na região metropolitana, enfrentam lentidão no trânsito no início da manhã desta quinta-feira (16/12) por causa de um acidente.





De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), pouco antes das 6h, uma carreta, um carro e uma van bateram no km 455, próximo à ponte sobre o Rio das Velhas e ao posto Beija-Flor, no Bairro Jardim Vitória, Região Nordeste da capital.











A polícia informou que o Corpo de Bombeiros esteve no local e constatou que não havia feridos. Por volta das 6h30, o trânsito fluía lentamente no sentido Vitória.