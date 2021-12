Homem é preso suspeito de estuprar crianças de 7 e 8 anos em Minas

As diligências policiais tiveram início após a mãe de uma das crianças registrar uma denúncia na terça-feira (14/12) (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) Um homem de 38 anos foi preso no interior de Minas Gerais acusado de abusar sexualmente de duas meninas, de 7 e 8 anos, no lugarejo de Prudentes, situado em Senhora de Oliveira, município da Zona da Mata.

Conforme o boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM), o Conselho Tutelar relatou que a criança mais velha é sobrinha do autor e vive com ele na mesma residência. Indagado, o homem confessou, segundo o registro policial, que teve relações sexuais apenas com ela.

As diligências policiais tiveram início após a mãe da criança de 7 anos comparecer ao quartel, no início da tarde de terça-feira (14/12), e denunciar o estupro da filha, que teria acontecido na casa do suspeito na última segunda-feira (13/12).

Segundo ela, a criança foi até a casa da amiga, de 8 anos, para que as duas pudessem brincar e fazer atividades escolares. A mãe afirmou que o homem levou as duas meninas para o paiol da propriedade e as ameaçou dizendo que, “caso contassem a alguém o que ele estava fazendo, ele iria enfiar uma tesoura nas duas”.

Ainda segundo a PM, a menina de 7 anos confirmou os abusos, relatando que o autor tirou a calça dela e da outra criança, passou a língua em suas nádegas e encostou as partes íntimas nela e na outra menina.

Em relação à vítima de 8 anos, sobrinha do suspeito, representantes do Conselho Tutelar relataram à polícia a suspeita de que a mãe da criança tenha conhecimento dos fatos e, nesse sentido, tem orientado a filha a não relatar os abusos com o objetivo de preservar o agressor. A mulher não foi encontrada.

O autor foi localizado e preso na praça principal da cidade. A PM informou que o caso teve grande repercussão no município e que, por isso, “foi necessária a condução imediata do suposto autor, no intuito de evitar mal maior”.

À reportagem, a Polícia Civil informou na noite desta quarta-feira (15/12) que a prisão foi ratificada e o autor encaminhado a uma unidade prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

Leia a nota na íntegra:

“A Polícia Civil ratificou a prisão em flagrante do suspeito, de 38 anos, por estupro de vulnerável e ele foi encaminhado ao sistema prisional. A autoridade policial adotou todas as providências de polícia judiciária, com requisição de exame pericial, instauração de Inquérito Policial e representou pela prisão preventiva do suspeito. A investigação segue a cargo da Delegacia de Polícia Civil em Piranga para completa elucidação dos fatos.”