Segurança de famosa boate na Savassi é denunciado por estupro de jovem

Segundo o Boletim de Ocorrência (BO) Ela chegou a consumir bebida alcoólica e em um momento que foi ao banheiro, chegou a ser abordada pelo segurança do local, que a beijou. Ela pediu que o homem parasse, mas não foi ouvida.

Ainda segundo o BO, o segurança colocou a bebida dela em cima do vaso sanitário e, em seguida, a estuprou. A jovem disse que se lembrava de alguns lances da noite, o que a deixou angustiada.

A moça conseguiu empurrar o segurança e saiu correndo, momento em que encontrou seu primo e pediu para ir embora imediatamente. Chegando em casa, ela tomou um banho, contou o que aconteceu para sua mãe e foi à delegacia.

O crime de estupro contra vulnerável está previsto no artigo 217-A. O texto veda a prática de conjunção carnal ou outro ato libidinoso com menor de 14 anos, sob pena de reclusão de 8 a 15 anos.





No parágrafo 1º do mesmo artigo, porém, a condição de vulnerável é entendida para as pessoas que não tem o necessário discernimento para a prática do ato, devido a enfermidade ou deficiência mental, ou que por algum motivo não possam se defender, inclusive quando a vítima está alcoolizada.