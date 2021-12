Homem estupra mulher, após pedir água, na frente do filho dela

Suspeito foi preso em Montes Claros, para onde fugiu depois de cometer os crimes em Porteirinha (foto: Reprodução/Google Street View)

Um homem de 24 anos foi preso nessa terça-feira (14/12) suspeito de ter estuprado a ex-cunhada, na casa dela, após pedir um copo de água. Parte do crime sexual, inclusive, teria ocorrido na frente do filha da vítima, de 13 anos. O caso ocorreu no dia 3 de novembro em Porteirinha, no Norte de Minas.

Segundo as investigações, no dia do crime, o suspeito foi até a casa da vítima, de 35 anos, e pediu um copo com água. Nesse momento, ele entrou no imóvel, pegou uma faca na cozinha e ameaçou a mulher e o filho desta, de 13 anos, que também estava na casa.

Em seguida, o suspeito exigiu que as vítimas lhe entregassem dinheiro e os celulares, e depois obrigou a ex-cunhada a acompanhá-lo até o quarto, onde ocorreu o estupro. De acordo com o delegado André Brandão, o filho da vítima presenciou parte do crime.

Na sequência, o homem fugiu, tendo ido até a casa de uma tia da ex-esposa e, com a mesma faca, ameaçou de morte as pessoas que estavam no local. Com as provas, foi instaurado inquérito, que resultou no pedido de prisão preventiva do suspeito.

O mandado de prisão foi cumprido pela equipe da Delegacia de Polícia Civil em Montes Claros, cidade para onde o investigado fugiu após os crimes cometidos em Porteirinha. O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional.

Segundo o delegado Brandão, “a ação policial rápida e pontual confirma para os cidadãos do Norte de Minas a importância do papel da polícia judiciária na prevenção e no combate aos crimes contra a dignidade sexual”.