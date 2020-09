Homem é preso por estupro seguido de roubo duas semanas após sair da cadeia em BH

Com o criminoso foram apreendidos o celular da vítima e um simulacro de arma (foto: Divulgação/PMMG)









Ao chegarem na Rua Alcântara, ainda no Nova Granada, ele consumou o estupro e, em seguida, roubou o celular da vítima. O homem fugiu e a jovem gritou por socorro, chamando a atenção de populares. Eles chegaram a correr atrás do agressor até a Avenida Barão Homem de Melo, mas acabaram o perdendo de vista.

Local onde o estupro foi consumado (foto: Reprodução/Google Street View)

A vítima acionou os policiais e informou as características do agressor. As buscas foram iniciadas e o homem foi avistado nas esquinas entre as ruas Gama Cerqueira e França, no Jardim América, após ter atravessado a Barão. Ele tentava fugir rumo ao Beco Feliz.





O homem foi alcançado pelos militares e preso. Com ele, foram apreendidos uma réplica de revólver e o aparelho celular da vítima. Ele confessou ter cometido os crimes. Ele apresentava escoriações no braço e nos ombros, dizendo ter apanhado de desconhecidos em um veículo.





A vítima foi encaminhada ao Hospital Odilon Behrens. O autor foi encaminhado à UPA Oeste e o caso foi encerrado na Delegacia de Plantão de Atendimento à Mulher.





*Estagiário sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira

