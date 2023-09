Homem que matou policial na frente da família em Sete Lagoas é localizado

432

Felipe Augusto Rodrigues Silva estava preso no Rio de Janeiro com identidade falsa (foto: Sejusp/Reprodução) Mais um criminoso que estava na lista do Procura-se, onde se encontram os bandidos mais procurados de Minas Gerais, foi localizado. Desta vez foi Felipe Augusto Rodrigues Silva, conhecido como "Gordinho", que já estava preso no Rio de Janeiro, utilizando uma identidade falsa. Ele é o quarto preso da recém-lançada lista do Procura-se.





No dia do crime, o policial estava indo para casa e, mesmo fardado, foi abordado por um homem armado. Ele entrou em luta corporal com o criminoso e acabou surpreendido por outros dois, que também entraram na casa. Vanderli foi baleado duas vezes na frente da esposa e dos filhos.





De acordo com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp-MG), Felipe estava preso desde novembro do ano passado utilizando um documento falso do estado de São Paulo.





Felipe possuía mandado de prisão em aberto e condenação superior a 45 anos de reclusão, com pena remanescente de mais de 38 anos. Além disso, ele é acusado de vários crimes como homicídio qualificado, roubo majorado, adulteração de sinal de identificador de veículo e corrupção de menores.





Outra prisão





Nessa sexta-feira (15/9), uma operação conjunta entre a Polícia Federal em Ipatinga e o Grupo de Capturas da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO), de Governador Valadares, prendeu um dos criminosos mais procurados do Brasil que vivia em São Paulo sob identidade falsa . Gilcimar da Silva, de 43 anos, também conhecido como Cascão, Castor e Tiririca, figurava como um dos principais alvos das forças de segurança na lista de foragidos mais buscados de Minas Gerais recentemente divulgada pelo governo do estado.

Ele é conhecido por ter liderado dezenas de assaltos a agências bancárias em todo o Brasil, tornando-se um dos bandidos mais procurados do país. Ele foi alvo de investigações de vários departamentos especializados de diferentes forças policiais e protagonizou três fugas de penitenciárias, inclusive sendo resgatado de uma escolta policial por um grupo armado.





O criminoso possui vários mandados de prisão preventiva em aberto, sendo ao menos 31 registrados, incluindo aqueles já cumpridos e expirados. Uma de suas prisões anteriores ocorreu em um condomínio de luxo, onde foram apreendidos três fuzis M-16, uma escopeta, dinheiro e cinco celulares. Também foi confirmado que ele utilizava, pelo menos, duas identidades falsas, vivendo normalmente sob uma delas com um CPF criado para esse fim.