Passos decreta Onda Amarela e limita eventos com até 100 pessoas

UPA (Unidade de Pronto Atendimento) (foto: Acervo EM) prefeito de Passos, Diego Oliveira, assinou um decreto da Onda Amarela do Plano Minas Consciente no município. O decreto vale a partir deste sábado (17/07) e flexibiliza festas e eventos com até 100 pessoas, com a obrigatoriedade de apresentar um Plano de Contingência na Secretaria Municipal de Saúde. O limite se aplica a festas, eventos, comemorações, inaugurações presenciais e afins, observando-se o protocolo do Minas Consciente, que estabelece regras de distanciamento social e protocolos de higiene.



De acordo com o decreto, o funcionamento dos segmentos produtivos, comerciais e de serviços está autorizado até no máximo às 20h – após este horário apenas atendimento delivery. As lojas de rede ou departamentos e variedades deverão permitir a presença de 10 clientes no máximo, ou uma pessoa por 4 metros quadrados, valendo a medida mais restritiva. As lojas poderão permitir que apenas um vendedor atenda o cliente. O distanciamento interpessoal linear mínimo de 3 metros para se evitar aglomeração dentro e fora do estabelecimento.







O setor comercial tem autorização para funcionar até 20h. Supermercados e congêneres estão com autorização para funcionar até 22h.





Ainda conforme o decreto, as academias de ginástica podem funcionar até 20h, respeitando-se o limite de 50% de sua capacidade. As igrejas e templos podem ficar abertos até às 22h, com limitação de distanciamento linear de 1,5 metro e uma pessoa a cada quatro metros quadrados.

Casos

De acordo com o boletim epidemiológico divulgado na noite dessa sexta-feira (16/07), desde o início da pandemia, em março de 2020, Passos somava 31.118 casos notificados de COVID-19, 9.928 casos positivos (4.602 homens e 5.326 mulheres) e 283 óbitos confirmados da doença no município. Na noite de sexta, um paciente aguardava por internação na fila da UPA (Unidade de Pronto Atendimento).





Na Santa Casa de Misericórdia de Passos, havia 52 pacientes internados. Desde o início da pandemia, 534 pessoas vieram a óbito por COVID-19 na casa de saúde. Na enfermaria COVID-19 da SC, 27 dos 45 leitos estavam ocupados. Na UTI (Unidade de Terapia Intensiva), 28 dos 50 leitos estavam ocupados, o que dá uma ocupação de 56%.



Os leitos estão ocupados com pacientes de Alpinópolis (1),Capitólio (6), Carmo do Rio Claro (5), Cássia (2), Delfinópolis (1), Ibiraci (1), Juruaia (1),Nova Resende (1), Passos (25), Piumhi (1), São João Batista do Glória (1), São José da Barra (1) e São Roque de Minas (1).