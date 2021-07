COVID: vacinação em Uberaba já contemplou mais de 200 mil e 70% dos adultos

Profissionais da saúde de Uberaba já aplicaram 204.710 doses da vacina contra a COVID-19 em moradores da cidade (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação) O município de Uberaba, no Triângulo Mineiro, que tem cerca de 330 mil habitantes, contabilizou 204.710 aplicações de doses da vacina contra o novo coronavírus. Destas, segundo informações do último Vacinômetro do município, 154.411 pessoas receberam a 1ª dose; 44.952, a 2ª; e 5.347, a dose única.

Além disso, aproximadamente 70% das pessoas acima de 18 anos já foram imunizadas com a primeira dose ou receberam a dose única, ou seja, cerca de 160 mil moradores da cidade.

Segundo informações do cronograma de vacinação contra a COVID-19 da Secretaria Municipal de Saúde, a vacinação segue contemplando a população por idade neste sábado (17/7), vacinando as pessoas a partir de 40 anos.



No domingo (18/7), será a vez do público de 39 anos; segunda-feira, 38 e terça-feira, 37.

Por meio de suas redes sociais, a prefeita de Uberaba, Elisa Araújo, destacou que neste sábado (17/7) e domingo (18/7) será antecipada a aplicação da 2ª dose das pessoas previstas para serem vacinadas ao longo da próxima semana.

“Antecipando a 2º dose nós vamos acelerar a vacinação por idade e logo nós teremos vencido esta etapa. A aceleração da vacinação e todas as ações deste governo resultam na queda dos índices da transmissão da COVID, na redução do número de pessoas internadas e, consequentemente, o número de óbitos. Com isso foi possível aumentarmos o número de leitos para tratarmos pacientes não COVID, reduzindo assim a lotação das nossas UPAs”, declarou a prefeita de Uberaba.

Segundo o último boletim epidemiológico de Uberaba, divulgado na noite desta sexta-feira (16/7), nas últimas 24 horas, foram contabilizados na cidade 107 novos casos da doença e duas mortes.

De 95 leitos disponíveis de UTI/COVID na cidade, há 62 pessoas internadas; e de 131 disponíveis para enfermaria/COVID, há 71 pacientes.