COVID: alívio e esperança marcam aplicação da 2ª dose da vacina em BH

Segunda dose da vacina antiCOVID-19 dá alívio e traz esperança (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

O sábado (17/7) ensolarado emtem contornos de felicidade e alívio aos cidadãos contemplados com a segunda dose da. O dia é destinado à aplicação da injeção de reforço em cidadãos de 60 anos. Pessoas de 61, 62 e 63 anos que não conseguiram ir a um posto de imunização durante a semana também são atendidas.No posto drive-thru montado no Corpo de Bombeiros, no Bairro Funcionários, na Região Centro-Sul, houve atendimento. Dentro do carro, os felizardos do sábado receberam a vacina.Foi o caso de Maria Esther Lage, de 61 anos, contemplada com ada. A injeção, além de garantir resistência ao vírus, dá ânimo para o enfrentamento à pandemia."(A vacina) nos dá conforto, mas também uma esperança de que a gente pode vencer esta pandemia e, daqui um tempo, sair melhor do que a gente está hoje. Os jovens e os filhos, daqui a pouco, vão ser vacinados. É uma grande esperança", diz a mulher, que passa um período no campo - pretendendo voltar a Belo Horizonte em definitivo apenas em dezembro.Agora, com a dose no braço, ela já projeta mais vindas à capital para compromissos essenciais. "Não vou mudar muito a minha rotina, mas o que é necessário, como as consultas médicas, voltarei a fazer".O juiz Paulo Barone, de 60 anos, também deixou as instalações dos bombeiros militares com o esquema vacinal completo. Ele ressalta o caráter coletivo da imunização."É uma sensação de alívio e, também, de estar cumprindo um dever social. Quem não se vacina expõe os outros ao perigo de contágio", afirma.Em home office por causa do coronavírus, o magistrado poderá, enfim, fazer alterações na rotina. "Provavelmente, vou intercalar o trabalho presencial e o (modelo) a distância", assinala.

O juiz Paulo Barone recebeu a segunda dose no Corpo de Bombeiros, no Funcionários (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Cronograma

Coronavírus em BH

Neste sábado, os pontos fixos de vacinação, abertos às 7h, funcionam até às 14h. Os espaços montados em caráter extraordinário encerram as atividades às 14h30. Clique aqui para visualizar a lista de postos de imunização para a etapa de hoje É necessário levar o comprovante de residência, cartão de vacina que consta a aplicação da primeira dose, documento de identidade e CPF. Na segunda-feira (19), serão contemplados os adultos comcompletos até 31 de julho.

Segundo o mais recente boletim epidemiológico da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), a cidade já registrou 249.905 casos confirmados de COVID-19, com 6.047 mortes.



Já foram ministradas 1.291.543 injeções iniciais e 488.671 doses de reforço. No que tange à Janssen, sem a necessidade de retorno, houve 18.288 aplicações.

Leia mais sobre a COVID-19

Confira outras informações relevantes sobre a pandemia provocada pelo vírus Sars-CoV-2 no Brasil e no mundo. Textos, infográficos e vídeos falam sobre sintomas, prevenção, pesquisa e vacinação.