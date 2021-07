Veja onde idosos com 60 anos devem tomar 2ª dose em BH neste sábado (17/7)

Será a vez, neste sábado (17/7), dos idosos com 60 anos receberem a segunda dose contra COVID-19 (foto: Leandro Couri/EM/DA Press)

Confira os endereços para segunda dose dos idosos de 60 anos





CAMPANHA DE VACINAÇÃO COVID-19 - DRIVE THRU





Shopping Del Rey : Avenida Presidente Carlos Luz, 3.001, Caiçaras

: Avenida Presidente Carlos Luz, 3.001, Caiçaras Shopping Estação : Entrada pela Avenida Cristiano Machado, 11.833, Vila Clóris

: Entrada pela Avenida Cristiano Machado, 11.833, Vila Clóris Corpo de Bombeiros : Rua Piauí, 1.815, Funcionários

: Rua Piauí, 1.815, Funcionários Minas Shopping - Doca 3 : Avenida Cristiano Machado, 4.000, União

: Avenida Cristiano Machado, 4.000, União BHTRANS: Avenida Engenheiro Carlos Goulart, 900, Buritis

REGIONAL BARREIRO

Centro de Saúde Bairro das Indústrias/ Centro Cultural : Rua dos Industriários, 289, Indústrias I (Barreiro)

: Rua dos Industriários, 289, Indústrias I (Barreiro) Centro de Saúde Carlos Renato Dias : Rua José Gonçalves, 375, Barreiro

: Rua José Gonçalves, 375, Barreiro Centro de Saúde Eduardo Mauro de Araújo : Miramar Rua Eridano, 540, Barreiro

: Miramar Rua Eridano, 540, Barreiro Centro de Saúde Francisco Gomes Barbosa - Tirol : Avenida Nélio Cerqueira, 15, Tirol

: Avenida Nélio Cerqueira, 15, Tirol Centro de Saúde Lisandra Angélica David Justino - Túnel de Ibirité : Rua Waldir César Branquinho, 111, Túnel de Ibirité

: Rua Waldir César Branquinho, 111, Túnel de Ibirité Centro de Saúde Mangueiras : Rua Chafariz, 4, Independência

: Rua Chafariz, 4, Independência Centro de Saúde Maria Madalena Teodoro - Lindeia/ Salão Paroquial da Comunidade Nossa Senhora da Abadia/ Paróquia Jesus Ressuscitado : Rua Flor de Seda, 1.200, Lindeia

: Rua Flor de Seda, 1.200, Lindeia Centro de Saúde Milionários/ Centro Esportivo Milionários : Rua David Fonseca, 1.396, Milionários

: Rua David Fonseca, 1.396, Milionários Centro de Saúde Vale do Jatobá: Rua Domício Gabriel de Vasconcelos, 97, Vale do Jatobá





REGIONAL CENTRO-SUL





Centro de Saúde Menino Jesus : Rua Congonhas, 692, Santo Antônio

: Rua Congonhas, 692, Santo Antônio Centro de Saúde Nossa Senhora Aparecida : Rua Paulino Marquês Gontijo, 109, Novo São Lucas

: Rua Paulino Marquês Gontijo, 109, Novo São Lucas Centro de Saúde Oswaldo Cruz : Rua Uberaba, esquina com Augusto de Lima, Barro Preto

: Rua Uberaba, esquina com Augusto de Lima, Barro Preto Centro de Saúde Santa Lúcia : Rua Murilo Moraes de Andrade, 125, Santa Lúcia

: Rua Murilo Moraes de Andrade, 125, Santa Lúcia Centro de Saúde São Miguel Arcanjo : Rua Nossa Senhora de Fátima, 2.240, Fazendinha

: Rua Nossa Senhora de Fátima, 2.240, Fazendinha Centro de Saúde Tia Amância: Rua Iraí, 248, Coração de Jesus

REGIONAL LESTE



Centro de Saúde Alto Vera Cruz : Rua General Osório , 959, Alto Vera Cruz

: Rua General Osório , 959, Alto Vera Cruz Centro de Saúde Novo Horizonte : Rua Pedro Alexandrino de Mendonça, 12, Novo Horizonte

: Rua Pedro Alexandrino de Mendonça, 12, Novo Horizonte Centro de Saúde Paraíso : Avenida Mém de Sá, 1.001 , Paraíso

: Avenida Mém de Sá, 1.001 , Paraíso Centro de Saúde Santa Inês : Rua Itumirim, 50, Santa Inês

: Rua Itumirim, 50, Santa Inês Centro de Saúde São Geraldo : Avenida Itaituba, 318, São Geraldo

: Avenida Itaituba, 318, São Geraldo Centro de Saúde São José Operário : Rua Simão Pereira, 73, Nova Vista

: Rua Simão Pereira, 73, Nova Vista Unidade de Referencia Secundária (URS) Sagrada Família: Rua Joaquim Felício, 101, Sagrada Família





REGIONAL NORDESTE





Centro de Saúde Cidade Ozanan : Rua Dr. Furtado de Menezes, 610, Ipiranga

: Rua Dr. Furtado de Menezes, 610, Ipiranga Centro de Saúde Gentil Gomes : Rua Manoel Passos, 580, Santa Cruz

: Rua Manoel Passos, 580, Santa Cruz Centro de Saúde Leopoldo Chrisóstomo : Rua Leôncio Chagas, 157, União

: Rua Leôncio Chagas, 157, União Centro de Saúde Marcelo Pontel Gomes : Rua Branca, 15, Vitoria

: Rua Branca, 15, Vitoria Centro de Saúde Marivanda Baleeiro : Rua Antônio Mariano Abreu, 750, Paulo Vl

: Rua Antônio Mariano Abreu, 750, Paulo Vl Centro de Saúde Olavo Albino Correia : Rua Papa Honório Terceiro, 8, Ouro Minas

: Rua Papa Honório Terceiro, 8, Ouro Minas Centro de Saúde São Marcos : Rua Paulista, 571, São Marcos

: Rua Paulista, 571, São Marcos Centro de Saúde São Paulo/ Quadra da Academia da Cidade: Rua Aiuruoca, 425, São Paulo

REGIONAL NOROESTE





Centro de Saúde Bom Jesus : Rua Bernardo Cisneiros, 659, Bom Jesus

: Rua Bernardo Cisneiros, 659, Bom Jesus Centro de Saúde Coqueiros : Rua Eneida, 1583, Coqueiros

: Rua Eneida, 1583, Coqueiros Centro de Saúde Carlos Prates : Rua Frederico Bracher Júnior, 100, Carlos Prates

: Rua Frederico Bracher Júnior, 100, Carlos Prates Centro de Saúde Califórnia : Avenida das Castanholas, 277, Califórnia

: Avenida das Castanholas, 277, Califórnia Centro de Saúde João Pinheiro : Rua Frei Luiz de Souza, 292, João Pinheiro

: Rua Frei Luiz de Souza, 292, João Pinheiro Centro de Saúde Padre Eustáquio - ANEXO : Rua Aquidabam, 1.026, Padre Eustáquio

: Rua Aquidabam, 1.026, Padre Eustáquio Centro de Saúde Pedreira Prado Lopes : Rua Mendes de Oliveira, 325 B, Santo Andre

: Rua Mendes de Oliveira, 325 B, Santo Andre Centro de Saúde Pindorama - Elza Martins: Rua Rutilo, 96, Pindorama

REGIONAL NORTE





Centro de Saúde Aarão Reis : Rua Waldomiro Lobo, 177, Aarão Reis

: Rua Waldomiro Lobo, 177, Aarão Reis Centro de Saúde Campo Alegre : Rua Osório Duque Estrada, 491, Campo Alegre

: Rua Osório Duque Estrada, 491, Campo Alegre Centro de Saúde Floramar : Avenida Saramenha, 3, Guarani

: Avenida Saramenha, 3, Guarani Centro de Saúde Jaqueline : Rua Agenor de Paula Estrela, 1110, Jaqueline

: Rua Agenor de Paula Estrela, 1110, Jaqueline Centro de Saúde Jardim Felicidade : Rua 28, 32, Jardim Felicidade

: Rua 28, 32, Jardim Felicidade Centro de Saúde Lajedo : Rua Júlio Ribeiro, 693, Lajedo

: Rua Júlio Ribeiro, 693, Lajedo Centro de Saúde MG20 : Rua Areia Branca, 171, Monte Azul

: Rua Areia Branca, 171, Monte Azul Centro de Saúde São Tomás : Rua Santa Rosa, 54, São Tomás

: Rua Santa Rosa, 54, São Tomás Centro de Saúde Tupi/ Quadra da Escola Municipal Francisco Campos: Rua Pedro Naval, s/n, Tupi





REGIONAL OESTE





Centro de Saúde Amílcar Viana Martins : Rua Nelson de Sena, 90, Cinquentenário

: Rua Nelson de Sena, 90, Cinquentenário Centro de Saúde Palmeiras : Av. Dom João VI, 1.821, Palmeiras

: Av. Dom João VI, 1.821, Palmeiras Centro de Saúde Salgado Filho : Rua Campina Verde, 375, Salgado Filho

: Rua Campina Verde, 375, Salgado Filho Centro de Saúde Santa Maria : Rua Adonias Filho, 211, Santa Maria

: Rua Adonias Filho, 211, Santa Maria Centro de Saúde São Jorge : Rua Garret, 45, Grajaú

: Rua Garret, 45, Grajaú Centro de Saúde Ventosa : Rua Conselheiro Joaquim Caetano, 1.782, Ventosa

: Rua Conselheiro Joaquim Caetano, 1.782, Ventosa Centro de Saúde Vila Imperial : Rua Guilherme Pinto da Fonseca, 350, Madre Gertrudes

: Rua Guilherme Pinto da Fonseca, 350, Madre Gertrudes Centro de Saúde Vista Alegre: Rua Sêneca, 9, Nova Cintra

REGIONAL PAMPULHA





Centro de Saúde Confisco : Rua Policarpo de Magalhães Viotti, 261, esquina com a Avenida Clóvis Salgado, 710, Bandeirantes

: Rua Policarpo de Magalhães Viotti, 261, esquina com a Avenida Clóvis Salgado, 710, Bandeirantes Centro de Saúde Jardim Alvorada : Rua Flor D'água, 711, Jardim Alvorada

: Rua Flor D'água, 711, Jardim Alvorada Centro de Saúde Ouro Preto : Rua Jonas Jean, 77, Ouro Preto

: Rua Jonas Jean, 77, Ouro Preto Centro de Saúde Santa Rosa / Academia da Cidade : Rua Aristóteles Ribeiro, 87, Universitário

: Rua Aristóteles Ribeiro, 87, Universitário Centro de Saúde Santa Amélia : Rua Engenheiro Pedro Bax, 220, Santa Amélia

: Rua Engenheiro Pedro Bax, 220, Santa Amélia Centro de Saúde São José: Rua Violeta de Melo, 655, Jardim São José

REGIONAL VENDA NOVA





Centro de Saúde Alameda dos Ipês : Rua Ministro Oliveira Salazar, 1.186, Santa Mônica

: Rua Ministro Oliveira Salazar, 1.186, Santa Mônica Centro de Saúde Jardim dos Comerciários : Rua Maria da Paz Maia, 96, Jardim dos Comerciários

: Rua Maria da Paz Maia, 96, Jardim dos Comerciários Centro de Saúde Jardim Europa : Rua Edimburgo, 140, Jardim Europa

: Rua Edimburgo, 140, Jardim Europa Centro de Saúde Jardim Leblon : Rua Humberto Campos, 581, Jardim Leblon

: Rua Humberto Campos, 581, Jardim Leblon Centro de Saúde Lagoa : Rua José Sabino Maciel, 176, Lagoa

: Rua José Sabino Maciel, 176, Lagoa Centro de Saúde Nova York : Rua Wiltom Marques Pereira, 10, Nova York

: Rua Wiltom Marques Pereira, 10, Nova York Centro de Saúde Santa Mônica: Rua dos Zapotecas, 98, Santa Mônica

Atenção! A PBH define os locais de vacinação para cada público. Os endereços acima não são, necessariamente, os mesmos para outros públicos. O belo-horizontino deve ficar atento nas publicações do Estado de Minas e da própria prefeitura.

Quem perdeu a vacinação

Semana que vem

Neste(17/7), os idosos dedevem receber a segunda dose da vacina contra a-19 em Belo Horizonte.Para a conclusão do esquema vacinal, é necessário levar o comprovante de residência, cartão de vacina que consta a aplicação da primeira dose, documento de identidade e CPF.Segundo a administração municipal, aos sábados o horário de funcionamento é das 7h30 às 14h para postos fixos e extras e das 8h às 14h para pontos de drive-thru.Além disso, pessoas de grupos já chamados ao longo desta semana e que ainda não conseguiram se vacinar podem comparecer aos locais de imunização, específicos para cada faixa etária Sendo assim, pessoas depara a primeira dose epara completar o esquema vacinal.A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) vai ampliar a vacinação contra a COVID-19 partir de segunda-feira (19/7) e poderão se vacinar as pessoas de 40 anos, completados até 31 de julho, exclusivamente residentes da capital.Ainda não foi divulgado o calendário com previsão para a vacinação do público de 39 anos.