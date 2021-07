BH amplia vacinação da gripe para população em geral na segunda (19/7)

Vacinação contra gripe no Centro de Saúde Marco Antônio de Menezes (foto: Juarez Rodrigues/ EM/ D.A Press)

A população a partir de 6 meses de idade de Belo Horizonte poderá se vacinar contra a gripe a partir de segunda-feira (19/7).



A cobertura vacinal atingiu 56,3% dos grupos prioritários contemplados nas três etapas da campanha, que totalizam cerca de 1,120 milhão de pessoas. Os números são do dia 13 de julho. A cobertura indicada para garantir proteção de toda população é de 90%.





Sobre a campanha

Desde a última segunda-feira (12/7), a administração municipal ampliou a vacinação para crianças e adolescentes, entre 6 e 12 anos, que anteriormente não estavam contempladas como público-alvo para receber a dose.As pessoas pertencentes aos grupos prioritários que ainda não compareceram aos locais de vacinação ainda podem se imunizar.A vacinação é realizada nos Centros de Saúde. Além disso, a parceria está mantida com drogarias para vacinação do público em geral. Os horários e endereços estão disponíveis no portal da Prefeitura.De acordo com a prefeitura, por medidas de segurança, as pessoas que receberam qualquer vacina, incluindo contra a COVID-19, precisam respeitar um intervalo mínimo de 14 dias para tomar a dose contra gripe.

A primeira fase da campanha teve início em 12 de abril com a convocação de crianças de 6 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias, gestantes, puérperas e trabalhadores da saúde. Já a segunda fase, iniciada em 11 de maio, foi destinada aos idosos com 60 anos ou mais e professores.

A terceira, iniciada em 9 de junho, contemplava pessoas com comorbidades incluindo os hipertensos leves, pessoas com deficiência permanente, forças de segurança, de salvamento e armadas, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo rodoviário de passageiros, trabalhadores portuários, funcionários de prisões e unidades de internação, adolescentes cumprindo medidas socioeducativas em unidades de internação e população privada de liberdade.



