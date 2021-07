Gripe: BH amplia vacinação para crianças de 6 a 12 anos; veja locais

Vacinação contra gripe no Centro de Saúde Marco Antônio de Menezes (foto: Juarez Rodrigues/ EM/ D.A Press) Com a vacinação da COVID-19 em postos de saúde, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) ampliou os locais de vacinação contra a gripe nas farmácias da capital, com o objetivo de evitar as aglomerações.

Na quarta fase de vacinação contra a gripe em Belo Horizonte , a partir desta segunda-feira (12/7), crianças de 6 a 12 anos, pessoas acima de 12 anos com comorbidades e idosos poderão receber a vacina.

Além dos centros de saúde, a vacinação da gripe para esses grupos, estará disponível em farmácias das redes Droga Clara e Araújo espalhadas pela cidade, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, e, aos sábados, das 8h às 12h. Confira os endereços neste link

Segundo a PBH, nas drogarias serão distribuídas senhas, sendo uma por usuário. As pessoas com comorbidades devem apresentar laudo, atestado ou exames. Já crianças a partir de 6 meses com comorbidades podem se vacinar apenas nos centros de saúde, veja os horários e locais de vacinação para este grupo AQUI

A primeira fase da campanha teve início em 12 de abril com a convocação de crianças de 6 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias, gestantes, puérperas e trabalhadores da saúde. Já a segunda fase, iniciada em 11 de maio, foi destinada aos idosos com 60 anos ou mais e professores.

A terceira, iniciada em 9 de junho, contemplava pessoas com comorbidades incluindo os hipertensos leves, pessoas com deficiência permanente, forças de segurança, de salvamento e armadas, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo rodoviário de passageiros, trabalhadores portuários, funcionários de prisões e unidades de internação, adolescentes cumprindo medidas socioeducativas em unidades de internação e população privada de liberdade.

De acordo com a prefeitura, por medidas de segurança, as pessoas que receberam qualquer vacina, incluindo contra a COVID-19, precisam respeitar um intervalo mínimo de 14 dias para tomar a dose contra gripe.