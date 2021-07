BH: pessoas de 41 anos comemoram receber vacina de dose única

Fabrício César Silveira, de 41 anos, recebeu a dose única da Janssen no posto da UFMG (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) Moradores de Belo Horizonte com 41 anos são imunizados contra a COVID-19 nesta sexta-feira (16/7). Eles recebem a dose única da vacina da Janssen, produzida pela farmacêutica Johnson & Johnson.









“Fui privilegiado. Estava eufórico esperando por esse dia”, disse o empresário, Leonardo Sampaio.





“É uma alegria. Quanto tempo a gente estava esperando essa vacina chegar. Infelizmente nós não temos um governo que não ajuda muito e que não acreditou na doença. Foram muito omissos”, afirmou o gerente de T.I., Fabrício Silveira.





Além de comemorar a dose única, Leonardo disse ao Estado de Minas que a vacinação nesta sexta (16/7) representa um alívio ainda maior para ele. Ao longo da pandemia até chegado este momento, o empresário foi infectado com a COVID-19 por duas vezes.





“A primeira foi em setembro do ano passado. E a segunda foi depois de tomar conta do meu pai, que pegou o vírus. Fiquei desesperado achando que não iria pegar, mas peguei. Graças a Deus nós não tivemos grandes reflexos da COVID e saímos ilesos dela. Agora fico emocionado de tomar e ficar mais tranquilo", relatou.





O risco enfrentado por Leonardo é um dos motivos que Fabrício relatou para continuar seguindo os protocolos de segurança do vírus, mesmo após ter sido vacinado. “Enquanto não tiver essa queda considerável de doentes, tem que continuar usando máscara. Tem muita gente ainda perdendo familiares e pessoas que gostam, precisamos levar isso em consideração”, alertou o gerente de T.I.

Segunda dose dos idosos de 60 anos





idosos de 60 anos devem comparecer aos postos fixos, das 7h30 às 16h30, e drive-thru, das 8h às 16h30, destinados para o grupo, para receber a segunda dose da vacina. Os Neste sábado (17/7), osde 60 anos devem comparecer aos postos fixos, das 7h30 às 16h30, e drive-thru, das 8h às 16h30, destinados para o grupo, para receber a segunda dose da vacina. Os endereços estarão disponíveis no portal da PBH





Para a conclusão do esquema vacinal, é necessário levar o comprovante de residência, cartão de vacina que consta a aplicação da primeira dose, documento de identidade e CPF.





A reportagem questionou a Secretaria Municipal de Saúde qual a previsão de outros públicos, como as lactantes e os moradores com 40 anos, serem incluídos na campanha de vacinação, porém não obteve resposta até a publicação desta matéria.





Até o momento, segundo o vacinômetro da PBH, 1.285.723 do público alvo da vacinação em BH foram imunizados com a primeira e 470.869 com a segunda dose. Além disso, 18.156 aplicações foram feitas com a vacina da Janssen.