COVID: BH amplia vacinação para pessoas de 40 anos

(foto: Pixavay/Reprodução)

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) vai ampliar a vacinação contra a-19 partir de segunda-feira (19/7) e poderão se vacinar as pessoas de 40 anos, completos até 31 de julho, exclusivamente residentes da capital.



A partir de segunda-feira o horário de funcionamento dos locais de vacinação muda: em dias úteis, será das 8h às 17h e dos pontos de drive-thru das 8h às 16h30.



Leia também: Pessoas de 41 anos comemoram receber vacina de dose única



Os locais de imunização da próxima semana serão disponibilizados no portal da Prefeitura na tarde de sábado (17/7).



No momento da vacinação, as pessoas da faixa etária anteriormente citada precisam seguir as seguintes orientações:



- Ser cidadão residente de Belo Horizonte

- Apresentar documento de identificação com foto

- Não ter recebido vacina contra a COVID-19

- Não ter recebido qualquer outra vacina nos últimos 14 dias

- Não ter tido COVID-19 com início de sintomas nos últimos 30 dias



Vacinação no fim de semana



Pessoas de grupos já chamados ao longo desta semana e que ainda não conseguiram se vacinar podem comparecer aos locais de imunização, específicos para cada faixa etária.



Aos sábados o horário de funcionamento é das 7h30 às 14h para postos fixos e extras e das 8h às 14h para pontos de drive-thru.



Os locais de imunização para este sábado serão disponibilizados no portal da Prefeitura na tarde de hoje (16/7).





Leia mais sobre a COVID-19

Confira outras informações relevantes sobre a pandemia provocada pelo vírus Sars-CoV-2 no Brasil e no mundo. Textos, infográficos e vídeos falam sobre sintomas, prevenção, pesquisa e vacinação.