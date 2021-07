BH terá sábado ameno, mas frente fria deve chegar na terça-feira

Embora preenchido por nuvens, céu azulado dá o tom deste sábado (17) (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Interior

deve ter uma manhã de temperaturas amenas e céu com muitas nuvens. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a minima da madrugada deste sábado (17/7) em BH foi às 2h, 16,4°C. Às 10h, os termômetros marcavam 24,3°C..A tendência é que umavinda do Sul do país se instale ema partir de terça (20/7). Na capital, as temperaturas podem chegar a 9°C. A região Sul do estado deve ser muito afetada pelo frio. Em Varginha, por exemplo, a mínima para o início da semana é de 6°C.Neste sábado, nuvens devem permanecer ao longo de toda a primeira parte do dia. Durante a tarde, o azul do céu deve predominar, aponta o instituto. A umidade relativa do ar pode chegar a índices próximos a 30%. A Defesa Civil chegou a emitir alerta acerca dos percentuais; o estado de atenção é válido até terça.Em, no Triângulo, a temperatura deve variar entre 30°C e 16°C. A umidade do ar pode baixar a 20% na cidade. A tendência é tempo limpo, sem nuvens no céu.Em, no Norte, a umidade também pode descer a patamares de atenção. Por lá, a mínima prevista é de 14°C; a máxima, de 30°C.Em Juiz de Fora, na Zona da Mata, os termômetros devem apontar entre 15°C e 30°C.