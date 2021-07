Carro capota e cai em barranco

Um Fiat Strada prata, com placa de Belo Horizonte, capotou e saiu da pista no Anel Rodoviário, atrás da estação São Gabriel do metrô, na manhã deste sábado (17/7). Um casal foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros e com apoio da Guarda Civil Municipal. As vítimas têm cerca de 60 anos de idade.









O SAMU foi chamado para atendimento às vítimas que apresentavam escoriações pelo corpo, mas a gravidade do estado de saúde não foi informada. Ambas estavam conscientes. As causas do acidente estão sendo apuradas. Não há informação se há retenção do trânsito no trecho.