BH perde o primeiro bebê abaixo de 1 ano para o vírus

Paciente é transportado para a rede hospitalar de BH: ocupação dos leitos de UTI para pacientes com COVID-19 cresceu de 62,4% para 66,8% na cidade





Belo Horizonte registrou nesta semana a primeira morte de um bebê com menos de 1 ano por COVID-19. A prefeitura não detalha o sexo da criança nem em qual regional da cidade ela vivia. Também não há informações se o(a) paciente tinha algum fator de risco, apenas que sua idade era inferior a 1 ano. Agora, BH já acumula cinco óbitos entre crianças. As outras quatro que perderam a vida tinham entre 1 e 4 anos, conforme o balanço do Executivo municipal. Ontem, a taxa de transmissão do coronavírus registrou a sétima alta consecutiva.





O registro da morte do bebê foi feito no boletim epidemiológico de segunda-feira. O documento da prefeitura não detalha o total de crianças internadas por COVID-19 atualmente. O Hospital Felício Rocho, da rede privada, por exemplo, registra 100% de ocupação dos leitos pediátricos para a doença: os dois disponíveis estão em uso.





Em 5 de março, em entrevista coletiva, o prefeito Alexandre Kalil (PSD) alertou para uma mudança do perfil das vítimas da pandemia com o surgimento das novas variantes do novo coronavírus. “Hoje temos quatro crianças internadas com COVID-19. Não estamos mais falando de jovens de 40 anos, 30 ou 35 não. São crianças internadas. Nós mudamos de patamar. A morte de (pessoa de) 95, 98 ou 99, por mais que doa na família, não é a morte de 40, de 30, de 3 ou de 2 anos”, disse na ocasião. Na sequência, o secretário municipal de Saúde informou que outras quatro crianças estavam internadas na cidade, o que totalizava oito hospitalizações à época pela doença.





QUADRO GERAL





Depois de computar 12 mortes na quinta-feira – o menor número em 24 horas desde 24 de março –, BH registrou mais 34 vidas perdidas para a COVID-19 ontem. Agora, a cidade soma 6.047 óbitos. Entre quinta-feira e ontem, foram registrados 934 casos. A capital soma 249.905 diagnósticos confirmados: 238.785 recuperados e 5.073 em acompanhamento, além daqueles que não resistiram.





A taxa de transmissão do novo coronavírus registrou a sétima alta consecutiva em Belo Horizonte ontem. O índice saiu de 1,03 para 1,04, dentro da zona de alerta da escala de risco, conforme o boletim epidemiológico e assistencial da prefeitura. No cenário atual, 104 pessoas são vítimas da pandemia na capital a cada 100 casos confirmados, em média. Desde 28 de junho, a estatística não apresenta queda, revezando entre dias de alta e de estabilidade. O Rt atual é o mais alto na cidade desde 28 de maio, quando o boletim epidemiológico informou o dado de 1,07.





Outro indicador fundamental, a ocupação dos leitos de UTI para pacientes com COVID-19, também cresceu: de 62,4% para 66,8%. Portanto, também dentro do patamar intermediário, entre 50 e 70 pontos percentuais. Já a situação das vagas de enfermaria melhorou: de 54,1% para 53%. Ainda assim, a estatística permanece no nível intermediário pelo quarto balanço em sequência.





IMUNIZAÇÃO

Belo Horizonte chegou à marca de 1.291.543 vacinados contra a COVID-19 com a primeira dose. Outras 488.671 pessoas receberam a segunda. Portanto, a capital mineira vacinou 56,2% do seu público-alvo com a primeira injeção. Por outro lado, 21,7% desse mesmo contingente completou o esquema vacinal. Em relação ao boletim anterior, a prefeitura contabilizou mais 23.622 aplicações de vacinas em BH: 5.820 de primeira etapa e 17.802 de segunda.





Hoje, idosos de 60 recebem a segunda dose. A PBH também anunciou a oferta da primeira dose para moradores de 40. (Leia mais nesta página.) Segundo números da prefeitura, 70.146 profissionais da educação tomaram a primeira dose do imunizante. E 10.554 gestantes e puérperas receberam a injeção inicial. Além deles, 199.132 trabalhadores da saúde, 18.763 servidores da segurança pública, 466.496 idosos acima de 60 anos e 206.737 pessoas do grupo de risco, deficientes e beneficiários do BPC receberam a injeção. A população entre 42 e 59 representa 283.947 vacinados. Outros grupos, como os garis e os motoristas de ônibus, receberam 35.768 injeções de primeira dose. A cidade recebeu 2.212.687 vacinas até aqui. A PBH não informa mais quantas doses recebeu de cada fórmula.