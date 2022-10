As dicas valiosas de candidatas que tiraram nota 1.000 na redação do Enem

Por Diogo Albuquerque* e Ester Cauany* - Correio Braziliense





Estudantes tiraram a nota máxima na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (foto: Arquivo Pessoal)

A pouco mais de um mês para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022, candidatos que estão se preparando para as provas precisam dominar conteúdos de todas as áreas do conhecimento — linguagens, matemática, ciências da natureza e ciências humanas — além, claro, da redação, que, para muitos, costuma ser a parte mais difícil do exame. Geralmente composta por um tema que aborda problemas da sociedade brasileira, a redação exige do candidato argumentação coerente e lógica, que apresente uma proposta de intervenção.

A redação tem um peso considerável na nota final do Enem, que considera cinco competências específicas na avaliação do candidato, como respeito aos direitos humanos na elaboração da proposta de intervenção ao problema abordado, organização e interpretação das informações, capacidade de argumentação, compreensão da proposta da redação e domínio da língua portuguesa.

Na última edição, somente 22 estudantes de todo o país alcançaram a nota máxima na redação, nenhum de Brasília. Para fugir das famosas adivinhações do tema, cinco desses candidatos dão dicas preciosas sobre como se preparar para a avaliação.

Parte técnica e estrutura

Fernanda Karolinne, aluna do Instituto Federal de Pernambuco (IFPE), conseguiu a nota em 2021 (foto: Arquivo Pessoal)

Dicas

Unir a parte técnica da estrutura do texto dissertativo argumentativo ao conhecimento dos repertórios socioculturais;

Produzir não menos do que uma redação por semana até o dia da prova. Analise a devolutiva da redação, os pontos negativos e os positivos, para saber o que é possível melhorar;

Evitar estruturas prontas de texto. "A pessoa fica dependendo demais do tema. No máximo, o que eu faço é padronizar algumas coisas no texto, como alguns conectivos, algumas ideias de propostas de intervenção, mas nunca um texto engessado".

Divida os eixos mais macros e siga afunilando. Por exemplo, saúde, questões urbanas, sociais, meio ambiente. "Nos grandes eixos, vou colocando teoria de pensadores, livros, séries, músicas, coisam que se relacionem a esse tema. Estudando dessa forma é mais fácil.

Caderninho de repertórios

Luiza Mamede possuía um caderninho onde anotava repertórios de várias áreas (foto: Arquivo Pessoal)

Atualmente cursando medicina na Universidade Federal de Goiás (UFG), Luiza de Souza Mamede, 18, também alcançou nota 1.000 na redação do Enem 2021. A estudante admite que tinha dificuldade com redação e, para ela, a nota máxima foi motivo de muita felicidade. "Foi muito gratificante ver todo o meu esforço ser recompensado, pois eu tinha um bloqueio, não sabia por onde começar a escrever e administrar o tempo. Batalhei muito para melhorar", afirma. Luiza lembra que escrevia uma redação por semana na escola e, com a correção da professora, que seguia os critérios do Enem, passou a analisar e melhorou seu texto. "Tinha um caderninho onde anotava repertórios de várias áreas diferentes, de matérias da escola, filmes, músicas e livros que eu conhecia", explica.

Dicas Reserve um tempo para conhecer a prova e as competências do exame;

Conheça os critérios de correção para saber aquilo que te espera;

Corrija o que é preciso melhorar;

Construa um repertório que seja seu. Em vez de tentar decorar frases de filósofos, monte um com aquilo que está no seu dia a dia. É mais fácil argumentar em cima daquilo que você conhece e tem contato.

Acervo sociocultural Giovanna Dias: "É fundamental construir uma boa introdução" (foto: Arquivo Pessoal)

Giovanna Dias, 20, fez cursinho durante dois anos e hoje é graduanda em medicina pela UFPE. Na sua primeira tentativa com o Enem tirou 980 na redação, mas não conseguiu alcançar a pontuação pelo Sisu. No ano passado, alcançou a nota máxima na redação.

Ela aconselha o candidato a conhecer o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), a banca da prova. Saiba como eles criam as questões e o que o Enem quer a partir da sua interpretação. Dicas Entenda os critérios que serão corrigidos na sua redação;

Tenha um repertório sociocultural sobre o Brasil;

Saiba como construir uma boa introdução, desenvolvimentos e conclusões;

Faça uma redação por semana;

Estratégias para os dias de prova;

Antes de tudo, leia a proposta da redação e parta para um esboço do texto;

Alternar entre questões de linguagens e humanas;

Alternar questões entre matemática e natureza;

Ter um bom repertório sociocultural. Quando estava estudando, meu repertório era basicamente artistas, historiadores e antropólogos brasileiros. Geralmente, o tema da redação é relacionado aos problemas do Brasil, e olhar para esses pensadores que analisaram os diversos temas pode enriquecer demais a sua redação." Um texto a cada semana Cássia Aguiar não tinha o mil como objetivo, mas era um sonho (foto: Arquivo Pessoal)

Encantada pelos sistemas do corpo humano e pela possibilidade de ajudar as pessoas, Cássia Caroline Aguiar, 18, cursa medicina na Universidade Federal do Ceará (UFC). Sempre estudiosa e interessada, recebeu várias menções, como em olimpíadas de química e física, e considera que toda sua trajetória teve impacto no resultado no Enem. No terceiro ano do ensino médio, ela se dedicou aos vestibulares militares ITA e IME e, faltando dois meses para o Enem, optou por uma turma voltada para o exame, o que lhe possibilitou um preparo intensivo para recuperar os conteúdos de humanas, biologia e redação."Tirar nota 1.000 na redação não era meu objetivo, era um sonho. "Cássia realizou a prova confiando em tudo o que já havia estudado"Já sabia os conectivos que iria usar, repertórios, iniciais para cada parágrafo." Dicas Faça uma redação por semana;

Analise redações que alcançaram nota 1.000;

Crie uma estratégia funcional para aproveitar bem o tempo de prova. Saúde mental em dia Daiane Souza fazia uma ou duas redações por semana (foto: Arquivo Pessoal)

Estudante nota 1.000 na redação do Enem 2021, Daiane Sousa, 20, ingressou em uma universidade particular com bolsa integral pelo Prouni. Por enfrentar ampla concorrência, sua nota não alcançou a de corte, mesmo tendo atingido pontuação máxima na redação."Sempre fazia uma ou duas redações por semana e, quando recebia o resultado da correção, analisava tudo o que tinha errado." Dicas para uma redação nota 1.000 Além de cuidar da saúde mental, como forma de ter mais confiança no processo de escrita, é imprescindível ter foco nas rotinas de estudos semanais e sempre revisar os repertórios. Fazer terapia e caminhada durante todo o ano ajudam muito a aliviar o estresse e a ansiedade. Estratégia Faça logo a redação e depois alterne entre as questões de linguagens e humanas. *Estagiários sob supervisão de Jáder Rezende

Oriunda da rede pública de ensino, a aluna do Instituto Federal de Pernambuco (IFPE) Fernanda Karolinne Quaresma Nunes, 21 anos, foi uma das candidatas que conseguiu a nota máxima do exame na edição de 2021. A pernambucana havia sido aprovada para biomedicina em 2019, mas, durante a pandemia, decidiu trocar de curso para tentar medicina. Por dividir o tempo entre a faculdade e os estudos para a prova, ela não seguia uma rotina de estudo certa e não conseguiu a aprovação, apesar da nota 1.000 em redação. "Tinha semana que não conseguia fazer redação, que eu não rendia nem na faculdade nem no cursinho", conta.