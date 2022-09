Vídeo: homem é morto com vários tiros na saída de baile funk

Um homem de 27 anos foi morto após ser atingido por vários tiros na saída de um baile funk, nesse domingo (25/9), em Uberaba, no Triângulo Mineiro.

Imagens de câmera de segurança registraram o momento em que Matheus de Oliveira Silva deixava a festa em uma chácara no bairro Jardim Maracanã, quando foi alvejado por um homem que está foragido.

No vídeo também é possível visualizar o suspeito retornando e efetuando mais disparos.

Segundo a Polícia Militar (PM), além do homem que praticou o crime, outro suspeito tem envolvimento, já que as câmeras o flagraram manuseando a arma após os primeiros disparos.

Também consta no boletim que os militares foram até a residência do suposto comparsa. Pelo telefone da mãe, ele falou que se apresentaria nesta segunda-feira (26/9) na Delegacia de Polícia Civil acompanhado de um advogado.

Testemunhas contaram à PM que, antes do crime, houve uma discussão entre alguns participantes da festa, do lado de fora do evento. Pouco depois, a vítima retornou à festa, sendo seguida pelo suspeito.