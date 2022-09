Homem em situação de rua é encontrado morto em carrinho de supermercado

Carrinho onde foi encontrado um homem em situação de rua, no bairro Novo das Indústrias (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press - 30/08/2022)

Um homem em situação de rua foi encontrado morto dentro de um carrinho de supermercado, na manhã desta segunda-feira (26), no Bairro Novo das Indústrias, na Região do Barreiro, em BH.Segundo informações preliminares da Polícia Militar (PM), populares viram o homem no carrinho e tentaram chamá-lo. Ao perceber que ele não se movia e nem respondia, eles ligaram para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).A equipe constatou que a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo e acionou a PM. A perícia esteve no local e o corpo foi removido por volta das 11h54.A ocorrência ainda está em andamento. A autoria e a motivação do crime ainda são desconhecidas.