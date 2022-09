Operação de combate à violência contra idosos prende 90 pessoas

Operação também identificou 15 em desconformidade com as normas da vigilância sanitária. (foto: Sejusp/Divulgação)

Crime

Uma operação da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) prendeu 90 pessoas em Minas Gerais por crimes contra idosos. Durante o trabalho, 387 vítimas foram atendidas e outras 11 resgatadas em todo estado.Realizada ao longo de um mês, a operação também solicitou 89 medidas protetivas de urgência (MPU). Foram cumpridos 32 mandados de busca e 111 mandados de prisão. Essa é a terceira fase da operação, que apura denúncias, instauração de inquéritos, realização de diligências nos abrigos ou residências de idosos vítimas de violência e cumprimento de mandados judiciais.Na última quarta-feira (21/9), ocorreu o maior volume de fiscalizações em instituições de acolhimento . Foram 18 visitas de verificação de descumprimento de medidas protetivas, sendo que 10 dessas unidades estão instaladas em Belo Horizonte.Ao todo, foram realizadas 259 visitas e diligências policiais em abrigos, lares, residências e demais locais de moradia dos idosos. A ação contou com mais de cinco mil profissionais envolvidos.O Corpo de Bombeiros e a Vigilância Sanitária também realizaram ações de fiscalização das instalações dos lares e abrigos. Destes, 15 não estavam em conformidade com as normas da vigilância sanitária.A operação Vetus faz parte de uma mobilização nacional, anual, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Secretaria de Operações Integradas (Seopi), que estimula a participação das forças estaduais. violência contra o idoso é crime previsto em lei e pode ter pena de dois meses a um ano de reclusão, além de multa. Ocorrências podem ser denunciadas no Disque Direitos Humanos (Disque 100) ou no Disque Denúncia 181.