Adolescente com submetralhadora é baleado pela PM em Sabará

Adolescente foi transferido de Sabará para o Hospital João XXIII, na capital mineira (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press - 08/04/2020)







Um adolescente de 17 anos, suspeito de tráfico de drogas, foi baleado por policiais militares na noite dessa quarta-feira (29/12) em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com a PM, ele estava com uma submetralhadora e drogas.









Diante disso, os militares resolveram fazer uma operação no local. Eles entraram por uma mata fechada para observar a ação de traficantes. Lá, eles viram esse adolescente, que já é conhecido da polícia. Conforme a PM, ele repassava objetos semelhantes a drogas a algumas pessoas, e elas entregavam dinheiro a ele. Os policiais se aproximaram e viram que ele estava armado.





De acordo com a Polícia Militar, consta no boletim de ocorrência que os policiais mandaram ele largar a arma, mas ele não acatou a ordem e a apontou na direção deles. Ainda segundo o documento, “diante da iminente agressão”, os policiais atiraram contra o adolescente suspeito, que caiu. Com ele os policiais apreenderam uma submetralhadora artesanal calibre 380 e drogas.





A polícia informou que ele foi socorrido imediatamente e levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Sabará. Ainda segundo a PM, durante o atendimento, a equipe médica localizou no bolso da jaqueta dele 56 pinos de cocaína, 25 buchas de maconha e 27 pedras de crack. Os funcionários foram qualificados como testemunhas da ocorrência.





A PM ainda lista outros materiais apreendidos na ocorrência, como outras 40 pedras de crack, cinco buchas de maconha, três cartuchos calibre 380, um carregador alongado e R$ 324 em dinheiro.





O adolescente precisou ser transferido ao Hospital João XXIII. A Fundação Hospitalar de Minas Gerais (Fhemig) não informa à imprensa o estado de saúde dos pacientes. Segundo uma fonte ouvida pelo Estado de Minas, ele foi atingido por um tiro na cabeça e deu entrada na unidade intubado e em estado grave.