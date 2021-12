Criança de 2 anos é resgatada desacordada em piscina de sítio e internada

Criança de dois anos afogada foi resgatada em estado grave para o Hospital Alzira Velano (foto: Ascom/Divulgação) Uma criança de dois anos foi resgatada desacordada de uma piscina de sítio em Alfenas, no Sul de Minas. O caso aconteceu nesta quarta-feira (29/12), quando a vítima teria se afogado no local. A criança estava acompanhada da família e foi internada em estado grave.

“Imediatamente a família acionou o Corpo de Bombeiros e Samu para o local”, diz a corporação.

Os bombeiros informaram que o trabalho em conjunto para reanimar a criança durou aproximadamente uma hora. Em seguida, a vítima foi levada em estado grave para o Hospital Alzira Velano.

A reportagem procurou a unidade de saúde para atualizar o estado de saúde da criança e aguarda retorno da assessoria de imprensa. Este texto será editado tão logo o hospital responda à demanda.

Cuidado

Segundo o Corpo de Bombeiros, janeiro é considerado o mês mais crítico do ano para acidentes de afogamento, seguido de dezembro. “No período, há um aumento médio de 30% na quantidade de fatalidades em comparação aos outros meses do ano”, afirma.

As estatísticas do Corpo de Bombeiros apontam que as 17 mortes nos três primeiros dias de 2021 representam mais da metade de todas as mortes ocorridas em janeiro do ano passado.

“Para evitar que o período de férias e de descanso com a família seja interrompido por uma tragédia ou por um acidente grave, é preciso seguir algumas dicas, que são extremamente simples”.

Socorro

Os militares orientam que ao avistar uma pessoa se afogando, o mais correto é buscar ajuda de um serviço de emergência. Caso a pessoa não tenha capacitação para realizar um salvamento, a orientação é que jamais o faça. No máximo ofereça um objeto flutuante para que a vítima possa se apoiar. Ao presenciar um afogamento, ligue, imediatamente para o 193.

Ainda segundo os bombeiros, é preciso ficar atendo às principais dicas de segurança em programas aquáticos: