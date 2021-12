Acidente mata uma pessoa e fere crianças e adolescente

Triciclo ficou completamente destruído com o acidente na BR-040 (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação )

Uma batida entre três veículos na BR-040, em Carandaí, na Região Central de Minas Gerais, deixou seis feridos - entre os quais duas crianças e um adolescente - e um morto, nesta quarta-feira (29/12).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu por volta de 12h, próximo ao quilômetro 674. A batida envolveu um triciclo, um veículo de passeio e um caminhão.





A pessoa que pilotava o triciclo morreu no local e precisou ser desencarcerada pela equipe do Corpo de Bombeiros. A identidade, a idade e o sexo da vítima não foram divulgados.

No carro de passeio, todos os cinco ocupantes tiveram ferimentos sem gravidade: duas crianças, de 3 e 5 anos; um adolescente de 16 anos; e um homem e uma mulher, sem idades informadas.

Já o o condutor do caminhão foi atendido e encaminhado a uma unidade de saúde pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Pista precisou ser completamente interditada (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação )



Por volta das 15h, a Via 040 informou pelo Twitter que a pista, sentindo Distrito Federal (DF), ficou totalmente interditada.



A dinâmica do acidente não foi esclarecida.



Além de quatro guarnições dos bombeiros e da equipe de resgate do Samu, estiveram no local a Polícia Militar, a PRF, a Polícia Civil e socorristas da Via 040.