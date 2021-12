Carretas batem de frente em rodovia do Sul de Minas (foto: reprodução câmeras de segurança) Câmeras de segurança de um restaurante que fica às margens da MG-290 mostram a batida entre duas carretas na rodovia. O acidente foi na noite desta terça-feira (28/12), entre Ouro Fino e Jacutinga, no Sul de Minas.

Câmeras flagram batida de frente entre carretas em Minas



Imagens: Câmeras de Segurança/Redes Sociais e Sarney Marqueshttps://t.co/zdEuSfnol7 pic.twitter.com/aoFoUCaDkx — Estado de Minas (@em_com) December 29, 2021 Nas imagens, dá para perceber que um dos motoristas tenta evitar a colisão, mas não consegue. Imediatamente ao choque, um dos veículos pega fogo. Era uma carreta que transportava um tanque, que, por sorte, estava vazio.

No vídeo, o motorista da carreta bitrem que transportava concreto pula da cabine e sai correndo. Em outro ângulo, os dois motoristas aparecem conversando. Um deles parece sentir dores nas pernas.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, um dos motoristas alegou que cochilou por um instante no momento do acidente. Os dois foram encaminhados ao pronto-socorro de Jacutinga sem ferimentos graves.



O trânsito na rodovia ficou interditado por algumas horas devido ao risco de explosão, mas já foi liberado.