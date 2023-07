Vídeo: homem perde controle de carro e invade bar em Uberlândia

Um bar foi invadido por um motorista que perdeu o controle do veículo em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Ele dirigia em alta velocidade e o momento foi flagrado por câmeras de segurança do estabelecimento. A polícia suspeita que o motorista estava embriagado. Ele foi detido.O acidente aconteceu no fim de semana, no Bairro Alto Umuarama, na zona Leste da cidade. A imagem mostra o momento em que frequentadores se assustam com a aproximação do carro desgovernado até que ele bate contra a estrutura do bar.Por sorte, ninguém se feriu. O Corpo de Bombeiros fez os primeiros atendimentos ao homem no local, que tinha sangramento. Depois disso, ele foi encaminhado à Delegacia de Plantão da Polícia Civil.Há a informação que ele teria ameaçado pessoas no local da batida e que houve dificuldade de contê-lo em seguida.