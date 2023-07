432

Um incêndio em um carro fechou a Avenida José Faria da Rocha, bairro Eldorado, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta terça-feira (25/7).

(foto: CBMMG)

Segundo informações iniciais do Corpo de Bombeiros, as chamas tomaram uma caminhonete a gás na altura do número 2.370 da via, próximo a feirinha do Paraguai.

A Guarda Municipal de Contagem isolou a área para a atuação dos militares. A avenida está fechada nos dois sentidos.

A Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem (TransCon) está no local. Não há informações de feridos.

Por volta das 9h, o fogo foi controlado e o rescaldo foi feito.