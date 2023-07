Show de pagode termina com 70 boletins de roubo e carros arrombados

432

Setenta boletins de ocorrência foram registrados durante o show do grupo de pagode da banda Sorriso Maroto, que aconteceu no último sábado (22/7), no espaço de eventos Mega Space, em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A festa, que reuniu cerca de 60 mil pessoas, ficou marcada pela quantidade de celulares roubados e veículos arrombados.

De acordo com a Polícia Militar, a violação dos carros aconteceu na área externa da casa de shows, em ruas adjacentes. As ações foram gravadas por câmeras de segurança. Apesar do grande número de veículos depredados, a corporação recebeu apenas quatro registros de furtos mediante arrombamento.









Pelo menos 12 aparelhos eletrônicos já foram recuperados. Além disso, quatro suspeitos de furto foram identificados e detidos. Ainda conforme a Polícia Militar, todos os homens detidos possuem “extensa ficha criminal”.

Festa, que reuniu cerca de 60 mil pessoas, ficou marcada pela quantidade de celulares roubados e veículos arrombados (foto: Redes Sociais / Reprodução)





A reportagem procurou a administração do Mega Space, mas até a publicação desta matéria não obteve resposta.