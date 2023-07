Sepultado corpo de criança que morreu afogada em piscina em Mirabela

A vítima foi identificada como Heloisa Alves da Silva, de acordo com informações da Prefeitura de Mirabela. A tragédia causou grande comoção na cidade de 13,65 mil habitantes. De acordo com a Polícia Militar, a vítima participava de uma festa de aniversário de outra criança com familiares e amigos, quando ocorreu o afogamento.

Segundo o boletim de ocorrências, a menina brincava em uma piscina de bolinhas "que não tinha água". Porém, próximo ao local, havia uma piscina que estava coberta com uma lona. “Quando os pais notaram a ausência da criança no brinquedo, eles foram à sua procura e acabaram encontrando a mesma dentro da piscina, já sem sinais vitais”, diz o relatório da PM.

A vítima foi socorrida e conduzida para o Hospital Municipal São Sebastião, em Mirabela. Os médicos tentaram reanimá-la, mas sem sucesso.

A Prefeitura de Mirabela divulgou nota de pesar pelo falecimento da menina Heloisa, que era aluna do Centro Municipal de Educação Infantil (Cemei) Chapeuzinho Vermelho. A Prefeitura ressaltou o esforço da equipe do Hospital Municipal São Sebastiao para tentar salvar a criança, "mas, infelizmente, sem resultado positivo".

"Neste momento de profunda dor, a Prefeitura se solidariza com familiares, colegas e professores do Cemei e amigos, pedindo a Deus conforto espiritual de todos", diz a nota de pesar.

Morte após queda de pé de pequi

Há um pouco mais de um ano e meio, no dia 18 de novembro de 2021, a morte de outra criança por acidente durante uma brincadeira também abalou os moradores de Mirabela. Na ocasião, o menino Henzo Gabriel Mendes de Souza, de 5 anos, morreu depois de cair de um pé de pequi na área urbana da cidade.





Após a queda da árvore, o garoto chegou a ser atendido no Hospital Municipal São Sebastião, onde foi constada a morte. De acordo com informações Polícia Militar, testemunhas disseram que o menino começou a brincar debaixo do pé de pequi com outras crianças. Ele ficou sozinho no local e subiu no pequizeiro quando se desiquilibrou e caiu. A altura do ponto da queda não foi revelada.

O pé de pequi fica em um terreno vago, no Bairro Cristo Redentor, em frente à casa do menino.

Segundo o boletim de ocorrências da PM, a mãe de Henzo Gabriel, Poliana Pereira Mendes, socorreu a criança e, com a ajuda de amigos, levou o filho sangrando nos braços, dentro de um carro particular, até o Hospital Municipal São Sebastião. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu.