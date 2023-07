Causa de morte de adolescente por suposta febre maculosa é investigada

432

Segundo dados da SES-MG, até o dia 11 de julho, foram registrados 14 casos da doença, sendo que 4 deles levaram a óbito, o que representa uma mortalidade de quase 30% (foto: Divulgação/Agência Minas)

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) investiga se um adolescente de 13 anos morreu por febre maculosa em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira. A informação recebida pelo órgão é de que se tratava de um caso suspeito de doença hemorrágica.





Segundo a Secretaria, os sintomas apareceram no menino nos dias 18/7 e 20/7. Ele foi acometido por um agravamento súbito de seu quadro de saúde. Na madrugada do dia 22/7, quatro dias depois dos primeiros sinais, a morte do adolescente foi confirmada.









Leia: Febre maculosa: Primeiro caso é confirmado na Zona da Mata Segundo dados da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), até o dia 11 de julho, foram registrados 14 casos da doença, sendo que 4 deles levaram a morte, o que representa uma mortalidade de quase 30%.

A secretaria ressalta ainda que, embora os casos de febre amarela brasileira (FMB) possam ocorre durante o ano todo, a maior frequência dos casos se verifica no período de seca, especialmente entre os meses de abril a outubro. Diante desse cenário, é importante intensificar ações de prevenção, monitoramento e comunicação de risco à população.