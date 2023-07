Prefeitura de Montes Claros faz vacinação emergencial contra a raiva

A Prefeitura de Montes Claros, no Norte de Minas, iniciou nesta segunda-feira (24/07) a vacinação emergencial de cães e gatos contra a raiva na área central da cidade, abrangendo três bairros. O motivo da imunização dos animais é a confirmação da doença em um morcego encontrado na região próxima à sede local do Sesc (Serviço Social do Comércio)”.

A ação de bloqueio contra a raiva é coordenada pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) da prefeitura. Devem levar animais para a imunização os moradores que residem em um raio de 500 metros de distância da unidade do Sesc, nos bairros Todos os Santos e Vila Brasília, além de parte do Centro.

A vacinação prosseguirá até a próxima sexta-feira (28/07), das 8 às 16 horas, em dois locais: Orfanato Lar Nossa Senhora do Perpétuo Socorro (Rua São Carlos, 40, Bairro Todos os Santos) e na Praça Robson Costa, ao lado da da Avenida Deputado Esteves Rodrigues (“Avenida Sanitária”).





O veterinário Joel Fontes Souza, responsável técnico do Centro Controle de Zoonoses de Montes Claros, ressalta a importância da medida preventiva contra a transmissão da doença. “Toda vez que a gente encontra um morcego positivo para o vírus da raiva, precisamos fazer esse bloqueio em um raio de 500 metros, com a vacinação de todos os cães e gatos da área”, explica.

“A população deve ficar em alerta pelo risco iminente da transmissão da raiva, uma vez que ela está circulando em animais silvestres. O Município se preocupa em fazer intervenções pontuais para que essa contaminação não chegue aos animais domésticos e nem ao ser humano”, afirma Joel Fontes Souza.

Ainda segundo o veterinário, é de fundamental importância que os moradores levem os animais, mesmo que estejam sendo vacinados todos os anos, para que a população não corra o risco de contrair a doença.