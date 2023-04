Caso de raiva humana é confirmado em produtor rural de Minas

O homem é produtor rural no município de Mantena, Leste de Minas. Sem saber da doença do animal, o homem teve contato com o animal e dias depois se sentiu mal, precisando ser levado a um hospital da região. Agora, ele segue em monitoramento.

Segundo a SES-MG, a raiva é uma doença infectocontagiosa, causada por um vírus, caracterizada pelo comprometimento do sistema nervoso central, sob a forma de uma encefalite.

Em Minas Gerais, casos isolados da doença em humanos ocorrem de forma ocasional. Em 2022, foram registrados quatro casos de raiva humana. Os quatro pacientes morreram.

Em abril do ano passado, três crianças, uma de 5 e duas de 12, da reserva indígena maxacali, no município de Bertópolis, no Vale do Mucuri, morreram com raiva humana.