Motociclista atropela cachorro, cai da moto e morre em rodovia

Na noite da quarta-feira (26/4), um motociclista de 23 anos morreu após atropelar um cachorro e cair do veículo na via marginal da rodovia BR-365, no Bairro Dona Zulmira, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro.

O caso foi registrado pelo Corpo de Bombeiros, nas proximidades da avenida Juscelino Kubitscheck. Segundo informações da corporação, com o impacto com o cão, o motociclista caiu na via e ficou inconsciente.

Quando a equipe de socorristas chegou, ele já estava sem vida. Foi constatado que ele não resistiu aos ferimentos. O cachorro também morreu no acidente.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a funerária foram acionadas.