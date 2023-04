Mãe esfaqueia a outra durante reunião de pais

Briga aconteceu na Escola Estadual Joaquim Saraiva, no bairro Saraiva, em Uberlândia (foto: Reprodução/Google)

Duas mães que tentavam resolver a briga dos filhos terminaram se desentendendo durante uma reunião na quarta-feira (26), na Escola Estadual Joaquim Saraiva, no bairro Saraiva, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Uma delas deu três facadas na outra, informou a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG).

A mulher, de 36 anos, esfaqueou a outra, de 33 anos, causando ferimentos no braço, no abdômen e na nádega. A confusão ocorreu dentro de uma das salas da escola.

De acordo com a polícia, elas tentavam resolver a briga que os filhos, ambos com 14 anos, tiveram no dia 20 de abril. O filho da mulher que foi esfaqueada teve o punho e a mão fraturados.

Em depoimento, a diretora informou que as mulheres ficaram com os ânimos exaltados e o desentendimento começou. Ela tentou separar a briga, mas percebeu a mulher esfaqueada somente quando ela começou a sangrar.

A vítima foi levada para a Unidade de Atendimento Integrado (UAI), do Bairro Pampulha, para receber atendimento médico. Já a autora das facadas fugiu a pé e é procurada pela polícia.

Leia mais: Mulher surta com choro da filha e esfaqueia a criança

A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE-MG) emitiu uma nota informando que não tolera a violência e reforçou que toma as medidas necessárias.

“Reforçamos que a escola é um ambiente democrático, pautado pelo exercício pleno do respeito e da cidadania, sem tolerância para atos e discursos que estimulem e promovam a violência”, diz o texto.