Cidade mineira aprova projeto para colocar câmeras em escolas e creches

O projeto de instalação de câmeras dentro e fora de todas as escolas e creches municipais de Patrocínio agora será analisado pela prefeitura (foto: Creative/Commons/Divulgação)

A Câmara Municipal de Patrocínio, no Alto Paranaíba, aprovou por unanimidade projeto de lei, de autoria do vereador Paulinho Peúca da Ambulância (União), para instalação de câmeras de monitoramento de segurança em todas as escolas e creches públicas do município.