Ameaça às escolas: Polícia Civil lança cartilha de segurança; veja dicas

Cartilha traz alerta sobre notícias falsas que são compartilhadas nas redes sociais e como denunciar conteúdos relacionados a ameaças (foto: Gabriel Jabur/Agência Brasília/Imagem meramente ilustrativa) Devido à crescente onda de insegurança no ambiente escolar, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou nesta terça-feira (25/4) o lançamento da cartilha intitulada “Escola Segura”. Trata-se, conforme a instituição policial, de um “alerta sobre notícias falsas que são compartilhadas nas redes sociais e como denunciar conteúdos relacionados a ameaças às escolas ou pessoas em atitudes suspeitas”.

A cartilha também orienta em relação aos perigos das “fake news” (notícias falsas). Nesse contexto, a chamada “deep fake” (falsificação profunda) auxilia na produção de desinformação. Esse recurso se vale de tecnologias ultramodernas em sua produção, como a inteligência artificial. Um exemplo prático são as fotos e os vídeos em que pessoas reais são colocadas em situações em que nunca estiveram.

No ambiente virtual, são recomendadas as seguintes ações: não manter conversas com usuários que não fazem parte do convívio pessoal nas redes sociais; não integrar comunidades que compartilham conteúdos sobre violência; e caso seja abordado por perfil que apresenta mensagens e imagens violentas, reportar para um adulto a situação e bloquear esse usuário.





Ameaça às escolas: 12 jovens foram alvos da polícia em MG em apenas um dia A Polícia Civil ainda destaca a importância de promover a educação digital e midiática no ambiente escolar, além de fortalecer o diálogo com os alunos, buscando maior confiança, e acolher denúncias de bullying, cyberbullying e de possível comportamento agressivo.

Dentro de casa, cabe aos responsáveis legais o monitoramento daquilo que os filhos acessam e compartilham na internet. Nesse sentido, vale prestar atenção aos chats nas redes sociais e nos jogos de videogame. Também é válido verificar o que o filho guarda em seus armários e gavetas – inclusive dentro da mochila, antes de ele ir para a escola.

Isolamento, agressividade, mudanças repentinas no visual, comportamento e falas de ódio, agressão aos animais e fascínio por conteúdos agressivos são pontos de alerta aos quais os pais também devem ficar atentos, enfatizam as autoridades.

Na terça-feira passada (18/4), a Polícia Militar de Minas Gerais também divulgou uma cartilha com dicas de segurança voltadas para o ambiente escolar. Entre outras orientações, o documento aborda o relacionamento entre os alunos, o cuidado necessário com notícias falsas e as ações a serem tomadas em casos suspeitos ou de ataque.

Escalada de violência

Somente na quinta-feira (20/4), pelo menos 12 jovens foram alvos de diligências da Polícia Civil mineira por suspeita de envolvimento em ameaças de violência contra instituições de ensino em municípios do estado. Uma famosa influenciadora digital foi presa.