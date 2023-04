Escolas: apreensões de jovens diminuem em MG, apesar das buscas em um dia

Cerca de 147 escolas de Contagem, na Grande BH, realizaram o intitulado ''Abraço pela Paz'' durante o horário de aula do turno da manhã nessa quinta-feira (20/4) (foto: Rovena Rosa/Agência Brasil) Apesar de ao menos 11 adolescentes – sendo dois apreendidos – terem sido alvos de operações da Polícia Civil mineira por suspeita de envolvimento em ameaças de violência contra instituições de ensino somente nessa quinta-feira (20/4), houve queda no número de apreensões de jovens no estado em relação à semana anterior.





A outra ocorrência foi atendida em Lagoa da Prata, na região Centro-Oeste do estado, quando uma adolescente de 16 anos foi identificada como responsável pela criação de um perfil em uma rede social para divulgação de falso atentado a uma instituição de ensino. Mediante autorização judicial, a polícia obteve o número do IP (internet protocol) usado para criar a conta. A partir dessa informação, a empresa provedora de internet informou os dados do usuário às autoridades.

Antes disso, na segunda-feira (17/4), o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) disse que identificou o adolescente responsável pela postagem da 'Lista do Massacre' no TikTok. O jovem teve um smartphone e notebook apreendidos. A cidade onde ele mora não foi informada.

A semana também foi marcada por ações de conscientização pela paz nas escolas. Fitas brancas, bolinhas de sabão e música marcaram a manhã dessa quinta-feira em escolas particulares de Belo Horizonte.

As atividades aconteceram como resposta aos boatos de que haveria uma ação coordenada de ataques por todo o Brasil. A data de 20 de abril – classificada como “Dia D” e citada nas ameaças – marca o Massacre de Columbine, que ocorreu em 1999 no estado do Colorado, nos Estados Unidos, resultando em 12 mortos e 24 feridos, além do suicídio dos autores do massacre.

Na manhã de terça-feira (18/4), estudantes do Colégio Santa Dorotéia , na região Centro-Sul de Belo Horizonte, realizaram um manifesto vestidos de branco para pedir o fim da violência nas escolas diante das ameaças recentes de massacres.

No mesmo dia, a Polícia Militar divulgou uma cartilha com dicas de segurança no ambiente escolar. O documento aborda o relacionamento entre os alunos, o cuidado necessário com notícias falsas e as ações a serem tomadas diante de suspeitas de possíveis ataques.

Por fim, nessa quinta-feira (20/4), escolas de Contagem realizaram o intitulado “Abraço pela Paz” durante o horário de aula do turno da manhã. Ao todo, 147 unidades escolares participaram da iniciativa.