Encontrado o corpo de menino arrastado pela correnteza de rio

Buscas pelo corpo da criança começaram na segunda-feira (17/4) (foto: CBMMG / Divulgação)

O corpo do menino de 10 anos que desapareceu no Rio Mandú, em Pouso Alegre, no Sul de Minas, na segunda-feira (17/4), foi encontrado nesta quinta-feira (19/4).

No dia do desaparecimento, dois pescadores teriam avistado a criança gritando enquanto era carregada pela correnteza. Outras testemunhas também relataram aos bombeiros que um grupo de cinco crianças estariam com a que desapareceu antes da situação acontecer.

O menino foi encontrado no Rio Sapucaí Mirim pelo tio que também estava fazendo buscas com um barco. A equipe do Corpo de Bombeiros que estava empenhada na procura recebeu a informação e se deslocou para o local.

A perícia da Polícia Civil também foi acionada e acompanhou a entrega do corpo à funerária, que o encaminhou ao Instituto Médico Legal.