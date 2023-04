Adolescentes explodem bomba em escola de Patos de Minas

Jovens prestaram depoimento à polícia (foto: Divulgação/PCMG) Quatro adolescentes foram conduzidos pela Polícia Militar (PMMG), nesta quinta-feira (20/4), para prestar esclarecimentos sobre uma explosão em um escola de Patos de Minas, no Alto Paranaíba. O fato ocorreu no dia em que uma operação contra ameaças nas escolas era feita na cidade.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido e não houve risco real para os servidores e alunos. Eles estariam no banheiro da escola quando aconteceu a explosão. Câmeras de segurança da instituição confirmaram quem estaria envolvido. Havia policiamento no local.

Os pais dos estudantes foram avisados do caso e os jovens também podem sofrer penalidades da própria escola.

Nesta quinta, como resposta a ameaças e com o intuito de criar sensação de segurança, a Polícia Militar montou uma grande operação ainda na madrugada para levar policiamento a todas as escolas de Patos de Minas. A chamada operação de "Proteção Escolar" empenhou todo o efetivo militar e rondas pelas escolas da cidade e regiões rurais.