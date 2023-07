Mulher que vendeu cosméticos por 12 anos tem vínculo de emprego negado

Vendedora de cosméticos, por 12 anos, tem vínculo de emprego negado pelo TRT (foto: Pxfuel/Reprodução)

Uma mulher que prestou serviços como vendedora de cosméticos para a Avon, por cerca de 12 anos, não teve reconhecido o vínculo de emprego. A sentença é do juiz Filipe de Souza Sickert, no período em que atuou na 23ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte.