Febre maculosa: Primeiro caso é confirmado na Zona da Mata

A Secretaria Estadual de Saúde (SES) confirmou o primeiro caso de febre maculosa na Zona da Mata Mineira. Trata-se de um idoso, de 62 anos, que mora em Matias Barbosa, município que fica a 20 quilômetros de distância de Juiz de Fora.

Após a informação ser divulgada pela SES, nesta quinta-feira (6/7), a prefeitura de Matias Barbosa também emitiu um comunicado em que informou que o paciente fará novos exames.





"O Departamento de Saúde de Matias Barbosa foi notificado na última sexta-feira, 30 de junho. O paciente fez uma série de exames e foi transferido para o HU para investigação ainda no mês de maio. A unidade hospitalar deve realizar um novo exame para confirmação ou descarte do caso", informou a prefeitura.

Segundo a SES, esse é o 14º caso confirmado de febre maculosa em Minas Gerais. Quatro pessoas já morreram em decorrência da doença e uma morte está sendo investigada.

O que é a febre maculosa?

A doença é transmitida pela picada do carrapato-estrela, que transporta no corpo humano uma bactéria do gênero Rickettsia. A taxa de letalidade pode ser superior a 50%, mas esses números podem ser menores caso o diagnóstico seja rápido. Por isso, é importante entender a doença.

Sintomas

A febre maculosa é de difícil diagnóstico, já que apresenta sintomas inespecíficos e que se confundem com outras doenças, como leptospirose, zika, dengue e meningite.

Iniciais

- febre alta - dor na cabeça e no corpo - falta de apetite - desânimo - pequenas manchas avermelhadas

Graves

- náuseas e vômitos - diarreia e dor abdominal - dor muscular constante - inchaço e vermelhidão nas palmas das mãos e sola dos pés gangrena nos dedos e orelhas - Em alguns casos pode haver paralisia, começando nas pernas e subindo até os pulmões, aumentando a chance de parada respiratória.

Lembrando que o quadro da doença pode evoluir para morte entre o 5º e o 15º dia, após o início dos sintomas. Isso dependerá do tempo de diagnóstico e início do tratamento.

Tratamento

A doença tem cura, mas é necessário o tratamento com antibióticos — tetraciclina e cloranfenicol — nos primeiros dois ou três dias da infecção, assim evitando a proliferação de bactérias e contendo o agravamento da doença.