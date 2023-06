Conselheiro Lafaiete tem dois casos confirmados de febre maculosa

Dois casos de febre maculosa foram confirmados em Conselheiro Lafaiete (foto: Agência Minas)

A Fundação Ezequiel Dias (Funed) informou, na manhã desta sexta-feira feira (23/6), que os exames feitos em material colhido do casal que morreu no início do mês em Conselheiro Lafaiete, Região Central de Minas, foram positivos para febre maculosa.Em 10 de junho, Marcos Gabriel Lopes, de 23 anos, e Adriana Fernandes, de 25, se sentiram mal apresentando sintomas parecidos com o da febre maculosa, que podem, também ser confundidos com o da dengue. Manchas no corpo, febre alta, dores de cabeça, cansaço, desânimo são alguns deles.Eles buscaram ajuda, mas já era tarde para que o tratamento surtisse efeito. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Conselheiro Lafaiete, a luta é contra o tempo e a busca por uma unidade de saúde tem que ser imediata.Adriana morreu em 24 horas, enquanto Marcos ficou ainda dois dias no hospital. Os sintomas fizeram as autoridades de saúde municipal encaminhar amostras de sangue do casal para testes na Funed. Eles moravam no bairro Amaro Ribeiro, local provável de infecção, ainda sob investigação, segundo informações da Vigilância Sanitária. Eles deixam um filho de 2 anos.