Casa que seria de mulher que matou outra por carrapato no pão é incendiada

432

Imóvel fica no Bairro Petrovale, em Betim, na Grande BH, e estava vazio desde que a proprietária foi presa no último sábado (23/7) (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) A casa que seria da mulher de 44 anos, que confessou ter matado uma outra após uma discussão devido a um pão supostamente infestado de filhotes de carrapato, pegou fogo na tarde desta segunda-feira (24/7). O imóvel fica na Rua Argélia, no Bairro Petrovale, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, e estava vazio desde que a proprietária foi presa no último sábado (23/7).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, devido à característica do incêndio, com focos em diversos cômodos, a suspeita é de que as chamas foram causadas de propósito. A corporação informou que testemunhas afirmaram que um vizinho havia iniciado o fogo.









No local, nenhum suspeito foi identificado. No entanto, por meio de uma ligação anônima, os militares foram informados da identidade de um possível suspeito, que, até o momento, não foi encontrado.





A Defesa Civil de Betim esteve no local e informou que a estrutura do imóvel foi comprometida.



Suposta motivação

Nesse domingo (23/7), uma mulher de 42 anos se entregou à polícia após confessar ter matado Ana Paula Amaral de Faria, de 34 anos. O crime teria acontecido na noite anterior em um bar, no Bairro Petrovale, em Betim, na Grande BH.





Ana Paula estava próxima ao balcão, quando foi surpreendida pelo ataque. Ela foi atingida com diversos golpes de faca e chegou a ser socorrida, mas não resistiu.