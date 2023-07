Desvio de R$ 630 mil de verbas da saúde de Betim é investigado

MPMG e PC investigam desvio de R$ 630 mil do Fundo Municipal de Saúde de Betim - imagem ilustrativa (foto: Pexels/Reprodução) O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e a Polícia Civil (PCMG) deflagraram nessa segunda-feira (24/7) a operação “I Care a Lot”, com o objetivo de apurar o desvio e a apropriação de verbas públicas do Fundo Municipal de Saúde de Betim, na Grande BH.









Segundo apurado até o momento, os crimes foram cometidos por meio da utilização de contas bancárias de usuários da saúde mental do SUS de Betim, sem o conhecimento destes, com desvio de mais de R$ 630 mil do recurso municipal, verba que seria destinada à saúde.





Além do desvio de dinheiro público, são apurados os delitos de apropriação indébita, associação criminosa e ocultação/lavagem de dinheiro.

Inspiração de um filme

O nome da operação, “I Care a Lot”, faz referência ao filme de mesmo título, que conta a história de uma tutora nomeada pelo tribunal, que ganha a vida confiscando bens de idosos para ela.

A ação foi deflagrada pela 4ª Promotoria de Justiça de Betim e a Polícia Civil, por meio do Grupo de Operações Policiais do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa do Patrimônio Público do MPMG, e é resultado de investigação criminal realizada em conjunto com a Delegacia Regional de Polícia Civil de Betim.





A investigação segue em segredo de Justiça. O MPMG informa que outras informações e detalhes somente poderão ser fornecidos ao realizarem os levantamentos dos sigilos processuais.