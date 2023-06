MP faz busca na casa de diretora que desviou R$ 300 mil do caixa escolar

432

Ex-diretora que desviou verba de escola infantil, do interior de Minas, é procurada pelo MP (foto: Arquivo EM)

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) cumpre, na manhã desta segunda-feira (5/6), um mandado de busca e apreensão no endereço da ex-diretora da Escola Estadual Verner Grinberg, em Monte Verde, distrito de Camanducaia, Região do Sul de Minas.

O valor deveria ter sido utilizado para diversas ações, como reformas de acessibilidade, merenda escolar e compra de novos mobiliários. Contudo, os indícios colhidos até o momento indicam que o dinheiro foi para a conta bancária da então diretora.





O ato da ex-diretora configura a prática do crime de Peculato ( art. 312 do Código Penal). Ela também poderá responder pela prática de improbidade administrativa, que é o ato realizado por algum agente público que fira os princípios fundamentais da Administração Pública.

O Poder Judiciário decretou a medida cautelar necessária para que os valores, que supostamente foram desviados pela profissional em razão do cargo, sejam ressarcidos ao estado de Minas Gerais, de forma a se evitar o prejuízo no desenvolvimento das atividades escolares.





Além do MP, as buscas e apreensões ocorrem por meio da Promotoria de Justiça de Camanducaia e da Coordenadoria Regional de Defesa do Patrimônio Público do Sul de Minas Gerais, com apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) de Pouso Alegre.