Adolescentes morreram afogados durante 'batismo' de evangélicos em Minas

Renan e Isabella morreram afogados no lago da represa de Machado Mineiro, no Rio Pardo (foto: redes sociais/)

Dois adolescentes, de 12 e 13 anos, morreram afogados, após uma cerimônia de "batismo" de uma igreja evangélica, na represa Machado Mineiro, na zona rural de Ninheira, no extremo Norte de Minas, perto da divisa com a Bahia.

Os corpos foram enterrados no cemitério municipal da cidade, no fim da tarde de segunda-feira 01/05), sob forte comoção.

O duplo afogamento aconteceu na tarde de domingo (30/04), no lago da represa construída no Rio Pardo, na comunidade de Nogueira, a 35 quilômetros da sede de Ninheira (10,35 mil habitantes). O município fica distante 787 quilômetros de Belo Horizonte.

Também no domingo, um adolescente, de 15, morreu afogado em uma represa de Presidente Olegário, no Alto Paranaíba.

As vítimas de afogamento em Ninnheira foram identificadas como Renan Felipe Souza Santos, de 13 anos e Isabella Soares Faria, de 12.

De acordo com uma testemunha ouvida pelo Estado de Minas, outras duas pessoas também se afogaram, mas sobreviveram. A menina Isabella chegou a ser socorrida e levada para o Centro Municipal de Saúde de Ninheira. Porém, não resistiu, informou.

Ainda conforme a mesma fonte, um grupo de uma igreja evangélica deslocou até o lago de Machado Mineiro na manhã de domingo para o “batismo” dos fiéis, um ritual religioso, que aconteceu em um local raso do reservatório.

A testemunha informou que, depois do batismo, os religiosos participavam de um churrasco, quando algumas pessoas resolveram entrar na barragem. Os dois adolescentes se deslocaram para a parte mais funda do lago e acabaram se afogando.

Outras pessoas que estavam no local, ao perceberem que Isabella e Renan estavam se afogando, se jogaram na água, tentando socorrê-los, mas não conseguiram o salvamento. Outras duas pessoas também se afogaram, mas escaparam.

Os corpos de Renan e Isabella foram velados em uma igreja evangélica de Ninheira. Conforme uma testemunha, as mortes dos dois adolescentes causaram muita comoção na pequena cidade, na tarde de segunda-feira, durante o velório, vários estudantes - colegas das vítimas - ficaram chocados e precisaram de receber atendimento médico.

Nota de pesar

A Prefeitura de Ninheira publicou uma nota de pesar nas redes sociais, se solidarizando com os familiares dos adolescentes que morreram afogados durante o evento religioso.

“Lamentamos profundamente por essas partidas tão precoces, Rogamos a Deus que neste momento tão doloroso todos os familiares e amigos possam ter forças para superar tamanha tristeza”, diz a nota da prefeitura.

Morte em represa no Alto Paranaíba



Também no domingo (30/05), um adolescente de 15 anos morreu afogado em represa do município de Presidente Olegário, a cerca de 30 quilômetros de Patos de Minas, na região do Alto Paranaíba).



Segundo informações divulgadas pelo Corpo de Bombeiros de Patos de Minas, o jovem tentou atravessar a represa a nado, de uma margem a outra, mas submergiu e não voltou mais para a superfície.

A represa onde aconteceu o afogamento está localizada às margens da MGC-354, rodovia que liga a Presidente.