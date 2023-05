Adolescente de 15 anos morre ao tentar atravessar represa de MG a nado

Equipe do Corpo de Bombeiros de Patos de Minas atuou na ocorrência

Um adolescente de 15 anos morreu afogado em represa do município de Presidente Olegário, a cerca de 30 km de Patos de Minas (Alto Paranaíba), no final da tarde desse domingo (30/5).



Segundo informações divulgadas pelo Corpo de Bombeiros de Patos de Minas, o jovem tentou atravessar a represa a nado, de uma margem a outra, mas submergiu e não voltou mais para a superfície.

“A Guarnição de Bombeiros chegou no local, deu início as buscas através de varredura e localizou a vítima submersa no meio da represa”, informou o CB de Patos de Minas, por meio de suas redes sociais.