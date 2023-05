Homem mata irmão a facadas durante churrasco em fazenda de MG

O suspeito foi encaminhado para a Delegacia de Plantão da PC de Patrocínio depois que recebeu atendimento médico em Pronto Socorro Municipal (foto: Google Maps/Reprodução)

Um homem de 50 anos, foi morto a facadas durante um churrasco em fazenda, localizada no município de Patrocínio, no Alto Paranaíba, na noite deste domingo (30/5). O suspeito de praticar o crime, que é irmão da vítima, foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PM).



Diante da atitude do irmão, ainda conforme o boletim de ocorrência da PM, a vítima teria pegado uma enxada e golpeado a janela da sala, danificando a mesma.

Pouco tempo depois, o suspeito teria golpeado o irmão com as facadas.



Também consta no registro policial que a vítima teve três perfurações, sendo duas no peito e uma abaixo da costela, do lado esquerdo; além disso, a vítima também sofreu um corte não profundo no braço esquerdo.



No momento de sua prisão, o suspeito relatou à PM que praticou o crime porque a vítima agrediu ele no rosto com a enxada e que após isso não se lembra quantas facadas efetuou na mesma.



Ainda conforme o registro policial, o suspeito apresentava corte no rosto e nariz e, antes de ser levado para a Delegacia de Plantão da Polícia Civil de Patrocínio, recebeu atendimento médico no Pronto Socorro Municipal.