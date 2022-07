Nova decisão determina transferência de jovem que teve o corpo queimado

Jovem se queimou em Botelhos e segue internada em estado grave da Santa Casa de Poços de Caldas (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press) Uma nova decisão da Justiça determina a transferência imediata da jovem que teve o corpo queimado depois de um acidente doméstico em Botelhos, Sul de Minas. Emilly Gregório Esteves, de 20 anos, teve 70% do corpo queimado e está há uma semana internada na Santa Casa de Misericórdia de Poços de Caldas, aguardando vaga em hospital especializado em queimaduras.



Outra decisão que já havia determinado a transferência de Emilly para um hospital da capital mineira em 24h não foi cumprida. Ofício da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) informou que não havia vaga no João XXIII, impedindo que a jovem fosse levada para tratamento.



Em nova decisão, o juiz Paulo Rubens Salomão determinou que Emilly seja levada para o João XXIII, alguma outra instituição privada ou que um leito específico seja adquirido para que ela possa receber o tratamento adequado.



Acidente



Segundo familiares, Emilly estava colhendo café com a mãe e o pai em um sítio. Na hora do almoço, quando foi acender um fogareiro, ela teria usado álcool. Como a chama já estava acesa, houve uma explosão.



As chamas atingiram rosto, peito, braços e pernas de Emily. Na tentativa de socorrer a filha, a mãe a abraçou em chamas para tentar conter o fogo e acabou sofrendo algumas queimaduras no rosto e no couro cabeludo. Ela foi socorrida e liberada em seguida.