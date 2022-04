Colisão deixa motorista preso às ferragens e interdita BR-381 em Minas

Corpo de Bombeiros atendeu ocorrência na tarde deste domingo (24/4) (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

O motorista de uma van ficou preso às ferragens após o veículo que ele conduzia colidir contra a traseira de uma carreta na tarde deste domingo (24/4), na BR-381, na altura de Bom Jesus do Amparo, na Região Central de Minas Gerais.

Conforme o Corpo de Bombeiros, acionado às 15h20, a colisão aconteceu no sentido Belo Horizonte, entre o posto 65 e o desvio no km 404, gerando interdição parcial da rodovia.

Além do condutor, outras duas pessoas, que também não tiveram as idades informadas, estavam na van e foram socorridas. A corporação, no entanto, não detalhou o estado de saúde do motorista e se os passageiros tiveram ferimentos.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) compareceu ao local, e a perícia da Polícia Civil realizou os trabalhos investigativos de praxe.